    17:20, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға мемлекеттік сапары аяқталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысының Өзбекстанға мемлекеттік сапары мәресіне жетті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Президентті «Ташкент-Хумо» әуежайынан Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёев шығарып салды. 

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Еске сала кетейік, бұған дейін Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуінің қорытындысы бойынша президенттер бірқатар құжатқа қол қойғанын жазған едік. 

