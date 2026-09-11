Президент қайткенде қазақ халқы өркениетті қоғам болатынын айтты
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңашыл, жасампаз болу – көшпенділердің болмысына тән тұрмыс салты. Бұл туралы VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары жеңімпаздарын марапаттау рәсімінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты.
- Түптеп келгенде Көшпенділер ойындарының мәртебесі баршамыздың ортақ абыройымыз. Бүкіл әлем түркі халықтарына көз тігіп отыр. Біздің тарих пен мәдениетке үлкен назар аударуда. Сондықтан бұл жарысты бірлесе дамытуға бәріміз мүдделі болуымыз керек. Қырғызстан осы ортақ іске белсене атсалысуға қашанда дайын. Екі бауырлас елге ата-бабаларымыздан қалған ең құнды өсиет – бұл өзара құрмет және мәңгілік достық. Осы даналықты ұмытуға ешқандай хақымыз жоқ. Біз - Ұлы Дала өркениетінің заңды мұрагерінің біріміз. Батыр бабаларымыз ұлан-ғайыр жерде бізге аманат етті. Салт-дәстүрімізді, рухани құндылықтарымызды мұра етіп қалдырды. Қастерлі қазынаны көздің қарашығындай сақтап, жас буынға табыстау – ортақ парызымыз, - деді Мемлекет басшысы.
Президент осы рухты борышты өркениетті, мәдениетті түрде абыроймен жүзеге асыруымыз қажеттігін баса айтты.
- Жалпы, көшпенділер өмірді мәңгілік қозғалыс деп түсінген. Сондықтан жаңашыл, жасампаз болу – көшпенділердің болмысына тән тұрмыс салты. Мақсаты биік, жоспары айқын, болашаққа сеніммен қарайтын озық ұлт ретінде Қазақстан да әрдайым алға қарай ұмтылып келеді. Біз, соның ішінде ұлттық спортпен айналысатын жастар, басқа да спортшылар, мемлекеттік қызметшілер мен кәсіпкерлер, дәрігерлер мен ұстаздар, студенттер мен ғалымдар, жұмысшылар мен басқарушылар, әскери қызметкерлер мен мекеме қызметшілері – бәріміз мәдениетті, сабырлы болып, даңғаза мен айқай-шуға жол бермеуіміз қажет. Сонда ғана қазақ халқы толыққанды, өркениетті қоғам болады, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Айта кетейік, Қазақстан құрамасы 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда өткен VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында 74 медаль жеңіп алды.