11:56, 31 Қазан 2025 | GMT +5
Президент «Қазақстан – академиялық білім аймағы» халықаралық форумына қатысып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы «Қазақстан – академиялық білім аймағы» халықаралық стратегиялық серіктестер форумына қатысып отыр, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Форумда үздік шетелдік университеттердің жетекшілері, халықаралық рейтинг және аккредиттеу агенттіктерінің өкілдері бас қосты.
Атап айтқанда, Quacquarelli Symonds компаниясы, Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты, Бейжің тіл және мәдениет университеті, Кардифф университеті, Вусонг университеті, МИФИ, Минерва университеті және басқа да жетекші жоғары оқу орындары бар.