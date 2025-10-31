KZ
    11:56, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Президент «Қазақстан – академиялық білім аймағы» халықаралық форумына қатысып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы «Қазақстан – академиялық білім аймағы» халықаралық стратегиялық серіктестер форумына қатысып отыр, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    «Қазақстан – академиялық білім аймағы» халықаралық форумы
    Фото: Ақорда

    Форумда үздік шетелдік университеттердің жетекшілері, халықаралық рейтинг және аккредиттеу агенттіктерінің өкілдері бас қосты. 

    Фото: Ақорда

    Атап айтқанда, Quacquarelli Symonds компаниясы, Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты, Бейжің тіл және мәдениет университеті, Кардифф университеті, Вусонг университеті, МИФИ, Минерва университеті және басқа да жетекші жоғары оқу орындары бар.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

     

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Білім және ғылым Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
