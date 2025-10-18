22:53, 18 Қазан 2025 | GMT +5
Президент «Қазақстан барысы – 2025» турнирінің жеңімпазын құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы «Қазақстан барысы – 2025» турнирінің жеңімпазын құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
– Марат Байкамуровты қазақ күресінен «Қазақстан барысы – 2025» турниріндегі жарқын жеңісімен құттықтаймын! Ол тамаша өнер көрсетіп, жанкүйерлер көңілінен шықты. Мемлекет қазақ күресінің дамуына алдағы уақытта да қолдау көрсете береді, - деп жазылған құттықтау мәтінінде.
Айта кетейік, Астанада Қазақ күресінен «Қазақстан Барысы – 2025» турнирінің жеңімпазы белгілі болды.
2024 жылғы «Қазақстан барысы» Ерасыл Қажыбаев финалдық белдесуде әскер барысы Марат Байқамұровпен белдесті.
Ақтық белдесудің екінші минутында Марат қарсыласының осал тұсын тауып, таза жеңіске қол жеткізді.