    22:53, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    Президент «Қазақстан барысы – 2025» турнирінің жеңімпазын құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы «Қазақстан барысы – 2025» турнирінің жеңімпазын құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    – Марат Байкамуровты қазақ күресінен «Қазақстан барысы – 2025» турниріндегі жарқын жеңісімен құттықтаймын! Ол тамаша өнер көрсетіп, жанкүйерлер көңілінен шықты. Мемлекет қазақ күресінің дамуына алдағы уақытта да қолдау көрсете береді, - деп жазылған құттықтау мәтінінде.

    Айта кетейік, Астанада Қазақ күресінен «Қазақстан Барысы – 2025» турнирінің жеңімпазы белгілі болды.

    2024 жылғы «Қазақстан барысы» Ерасыл Қажыбаев финалдық белдесуде әскер барысы Марат Байқамұровпен белдесті.

    Ақтық белдесудің екінші минутында Марат қарсыласының осал тұсын тауып, таза жеңіске қол жеткізді.

