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    Президент «Қазақстан Халық Кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Жарлыққа қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті. 

    Президент «Қазақстан Халық Кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Жарлыққа қол қойды
    Фото: Ақорда

    — Мемлекет басшысы «Қазақстан Халық Кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Жарлыққа қол қойды, — делінген хабарламада.

    Еске сала кетейік, 1 шілде күні Мемлекет басшысы бірқатар заңдарға қол қойды:

    Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына;

    Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі және құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына;

    Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Қазақстан Президенті Жарлық Ақорда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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