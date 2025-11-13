20:01, 13 Қараша 2025 | GMT +5
Президент Қазақстан мен Марокко арасындағы құқық мәселесіне қатысты бірқатар заңға қол қойды
АСТАНА.KAZINFORM - Президент Қазақстан мен Марокко арасындағы құқық мәселесіне қатысты үш келісімге қол қойды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
«Қазақстан Республикасы мен Марокко Корольдігі арасындағы ұстап беру туралы келісімді ратификациялау туралы»;
«Қазақстан Республикасы мен Марокко Корольдігі арасындағы сотталған адамдарды беру туралы келісімді ратификациялау туралы»;
«Қазақстан Республикасы мен Марокко Корольдігі арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы келісімді ратификациялау туралы» заңдары.
Заң мәтіндері баспасөзде жарияланады.
