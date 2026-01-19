KZ
    09:04, 19 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Президент Қызылордада еліміздің келешек даму бағдары туралы ойларын ортаға салады

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық құрылтайдың V отырысы 20 қаңтар күні Қызылордада өтеді. Бұл туралы ҚР Президентінің көмекшісі — Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Telegram парақшасында хабарлады.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    —  Сыр бойындағы жиында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйлеп, Қазақстанның келешек даму бағдары мен қоғамдағы өзекті мәселелер туралы ойларын ортаға салады, — деп жазды Руслан Желдібай.

    Ұлттық құрылтайдың құрамы өзгерді
    Фото: Ақорда

    Ұлттық құрылтайдың бұған дейінгі отырыстары:

    2022 жылы — Ұлытауда;

    2023 жылы — Түркістанда;

    2024 жылы — Атырауда;

    2025 жылы — Бурабайда өтті.

    Осыдан бұрын бүгін Қызылордада Ұлттық құрылтайдың секцияларының отырысы басталатынын жазған едік.

    Сонымен қатар бұған дейін Ұлттық құрылтай аясында қандай заңдар қабылданғанына шолу жасадық.

    Тегтер:
    Қызылорда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтай Руслан Желдібай
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
