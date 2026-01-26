Президент қызметінен мерзімінен бұрын босағанда сайлау күнін Құрылтай жариялайды
АСТАНА. KAZINFORM – Президент қызметінен мерзімінен бұрын босағанда сайлау күнін Құрылтай жариялайды. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның екінші отырысында Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев айтты.
Оның айтуынша, Президент лауазымынан мерзімінен бұрын босаған, шеттетілген немесе қайтыс болған күннен бастап жеті күн ішінде Құрылтай Президент сайлауының өткізілетіні туралы жариялайды. Сайлау Құрылтай шешімі қабылданған күннен бастап екі ай ішінде өткізілуі тиіс.
— Президенттік өкілеттіктердің мерзімінен бұрын тоқтатылу объективті түрде саяси жүйе үшін ең сезімтал жағдайлардың бірі саналады. Құрылтайдың шешім қабылдау үшін нақты белгіленген мерзім мемлекеттің әрекеттерінің жылдамдығын және болжаулылығын қамтамасыз етеді. Сайлау жариялау үшін жеті күндік мерзім мемлекеттік конституциялық кепілдік ретінде қызмет атқарады, процесті созуға және саяси мақсаттарда пайда болған кідірісті пайдалануға жол бермейді, — деді министр.
Ерлан Сәрсембаевтың атап өтуінше, Президент сайлауы Құрылтай шешім қабылдаған күннен бастап 2 айдың ішінде өтуі тиіс.
- Мұндай мерзім ақылға қонымды әрі теңгерімді саналады. Ол бір жағынан сайлау органы мен кандидаттардың сайлауға дайындалуына мүмкіндік береді, екінші жағынан өкілеттіктерді уақытша атқару режимінде мемлекеттің ұзақ уақыт болуына жол бермейді, - деді ол.
Бұған дейін ол Президентке қандай лауазым иелерін тағайындау құқығы берілетінін айтқан еді.