    09:01, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Президент Князь II Альберді және Монако халқын Ұлттық күнімен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Монако Князіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Князь II Альберді және Монако халқын Ұлттық күнімен құттықтады.
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы жеделхатта Монако княздігі халықаралық аренадағы беделін сенімді түрде нығайтып, бірегей мәдени мұрасын сақтау әрі байыту, сондай-ақ орнықты даму, қаржыны жауапты басқару және қоршаған ортаны қорғау моделі арқылы бүкіл әлемге үлгі болып келе жатқанын атап өткен.

    — Қазақстан Президенті достық байланыстар мен өзара түсіністікке негізделген екіжақты ынтымақтастық қос халықтың игілігі үшін алдағы уақытта да нығая түсетініне сенім білдірді. Мемлекет басшысы Князь II Альбер мен оның отандастарына бақ-береке тіледі, — делінген хабарламада.

