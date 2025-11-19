Президент Князь II Альберді және Монако халқын Ұлттық күнімен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Монако Князіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Мемлекет басшысы жеделхатта Монако княздігі халықаралық аренадағы беделін сенімді түрде нығайтып, бірегей мәдени мұрасын сақтау әрі байыту, сондай-ақ орнықты даму, қаржыны жауапты басқару және қоршаған ортаны қорғау моделі арқылы бүкіл әлемге үлгі болып келе жатқанын атап өткен.
— Қазақстан Президенті достық байланыстар мен өзара түсіністікке негізделген екіжақты ынтымақтастық қос халықтың игілігі үшін алдағы уақытта да нығая түсетініне сенім білдірді. Мемлекет басшысы Князь II Альбер мен оның отандастарына бақ-береке тіледі, — делінген хабарламада.
