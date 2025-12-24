KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    17:16, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президент: Қоғамдық көліктердің санын көбейту қажет

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астананы дамыту жөніндегі кеңесінде қаладағы көлік инфрақұрылымына назар аудару керектігін айтты.

    автобус Астана
    Фото: Астана әкімдігі

    — Көлік-логистика инфрақұрылымын одан әрі дамыту маңызды. Қалада сапалы және қолайлы инфрақұрылым болуға тиіс. Биыл Астананың көлік жүйесін дамытудың 2035 жылға дейінгі кешенді бағдарламасы қабылданды. Бұл құжаттағы іс-шараларды дер кезінде жүзеге асыру керек, — деді Тоқаев.

    Қаладағы көлік инфрақұрылымына назар аудару керек.

    — Азаматтар жолдың сапасы нашар екенін айтып, жиі шағымданады. Қоғамдық көліктердің қызметіне қатысты мәселелер де бар. Келеңсіз жайттар Астананың абырой-беделіне нұқсан келтіреді. Қоғамдық көліктер ең алдымен тұрғындарға ыңғайлы болуы керек және уақтылы жүруге тиіс. Жеке көліктен гөрі автобуспен жүрудің тиімді болғаны жақсы. Сондықтан қоғамдық көліктердің санын көбейту қажет, — деді Мемлекет басшысы. 

    Айта кетелік Мемлекет басшысы Астана тек орталық көшелері айнадай жарқырап тұратын қала болмауы тиіс екенін айтқан еді

    Назым Бөлесова
    Автор
