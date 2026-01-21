Президент Конституциялық реформа жөніндегі комиссия құру туралы Жарлыққа қол қойды
АСТАНА.KAZINFORM - Мемлекет басшысы Конституциялық реформа жөніндегі комиссияны (Конституциялық комиссия) құру туралы Жарлыққа қол қойды.
Ақорда Жарлық мәтінін жариялады.
Конституциялық реформа жөніндегі комиссияны (Конституциялық комиссия) құру туралы
2026 жылғы 21 қаңтар
Конституциялық реформа бойынша ұсыныстарды тұжырымдау мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Конституциялық реформа жөніндегі комиссия (Конституциялық комиссия) (бұдан әрі – Комиссия) құрылсын.
2. Қоса беріліп отырған:
1) Комиссия туралы ереже;
2) Комиссияның құрамы бекітілсін.
3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.
4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Президенті Қ.Тоқаев
Астана, Ақорда, 2026 жылғы 21 қаңтар
№ 1157
Конституциялық реформа жөніндегі комиссия (Конституциялық комиссия) туралы ЕРЕЖЕ
Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның (Конституциялық комиссияның) ҚҰРАМЫ
Айта кетейік, Астанада Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының отырысы өткен болатын.