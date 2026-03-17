KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:08, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Президент Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты жиынға қатысты

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты жиынға қатысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті.

    Президент Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты жиынға қатысты
    Фото: Ақорда

    — Ақордада өткен іс-шараға Премьер-министр Олжас Бектенов, Парламент Сенатының Төрағасы Мәулен Әшімбаев, Парламент Мәжілісінің Төрағасы Ерлан Қошанов, Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин, Президент Әкімшілігінің басшысы Айбек Дәдебай, Үкімет мүшелері, орталық мемлекеттік органдардың жетекшілері, облыс, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, сондай-ақ Конституциялық комиссия мен Жалпыұлттық коалиция мүшелері қатысты, — делінген хабарламада.

    Президент Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты жиынға қатысты
    Фото: Ақорда

    Құрмет қарауылы Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын салтанатты түрде ортаға алып шыққан соң еліміздің Әнұраны орындалды.

    Президент Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты жиынға қатысты
    Фото: Ақорда
    Президент Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты жиынға қатысты
    Фото: Ақорда

    Орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдумның қорытындысын жариялады.

    Президент Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты жиынға қатысты
    Фото: Ақорда

    Еске сала кетейік, Ақорда Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты шараға дайындалып жатқанын жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар