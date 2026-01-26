Президент көші-қон үдерістерін жаппай цифрландыруды өте өзекті мәселе ретінде атады
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокуратурада өткен жиында көші-қон үдерістерін жаппай цифрландырудың өзектілігіне тоқталды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
– Көші-қон үдерістерін жаппай цифрландыру керек. Бұл – өте өзекті мәселе. Баяғыдан бері талқылап жатырмыз, дұрыс, оң нәтиже аз. Қазір әлемде күрделі ахуал қалыптасып отыр. Дүние жүзінде кең ауқымды көші-қон жүріп жатыр десек, қате болмайды. Қоныс аударғысы келетін шетелдіктер үшін Қазақстан – басқа елдерге өтуге де, тұрақтап қалуға да қолайлы мемлекет. Елге келген шетел азаматтарын уақтылы есепке алып, олардың жүріс-тұрысын бақылайтын техникалық құралдарды жетілдіру – аса маңызды міндет. Үкіметке Ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп, осы жұмысты тездетуді тапсырамын, - деді Президент.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Бас прокуратурада жиын өткізгенін жазған едік.