    14:45, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Президент көші-қон үдерістерін жаппай цифрландыруды өте өзекті мәселе ретінде атады

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокуратурада өткен жиында көші-қон үдерістерін жаппай цифрландырудың өзектілігіне тоқталды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Президент көші-қон үдерістерін жаппай цифрландыруды өте өзекті мәселе ретінде атады
    Фото: Ақорда

    – Көші-қон үдерістерін жаппай цифрландыру керек. Бұл – өте өзекті мәселе. Баяғыдан бері талқылап жатырмыз, дұрыс, оң нәтиже аз. Қазір әлемде күрделі ахуал қалыптасып отыр. Дүние жүзінде кең ауқымды көші-қон жүріп жатыр десек, қате болмайды. Қоныс аударғысы келетін шетелдіктер үшін Қазақстан – басқа елдерге өтуге де, тұрақтап қалуға да қолайлы мемлекет. Елге келген шетел азаматтарын уақтылы есепке алып, олардың жүріс-тұрысын бақылайтын техникалық құралдарды жетілдіру – аса маңызды міндет. Үкіметке Ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп, осы жұмысты тездетуді тапсырамын, - деді Президент.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Бас прокуратурада жиын өткізгенін жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
    Автор
