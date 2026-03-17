14:15, 17 Наурыз 2026 | GMT +5
Президент Қазақстанның жаңа Конституциясын іске асыру жөніндегі шаралар туралы Жарлыққа қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының Конституциясына және «2026 жылғы 15 наурызда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Жарлыққа қол қойды.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Осыған дейін Ақорданың Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты шараға дайындалып жатқаны туралы жаздық.