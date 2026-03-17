    14:15, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Президент Қазақстанның жаңа Конституциясын іске асыру жөніндегі шаралар туралы Жарлыққа қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының Конституциясына және «2026 жылғы 15 наурызда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Жарлыққа қол қойды.

    Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан»
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Осыған дейін Ақорданың Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты шараға дайындалып жатқаны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда Конституция Конституциялық реформа
    Айдар Оспаналиев
