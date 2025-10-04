KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:16, 04 Қазан 2025 | GMT +5

    Президент Люксембургтің жаңа Ұлы Герцогы Гийомды таққа отыруымен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Люксембургтің жаңа Ұлы Герцогы Гийомға құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.

    Президент Люксембургтің жаңа Ұлы Герцогы Гийомды таққа отыруымен құттықтады
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Люксембургтің жаңа Ұлы Герцогы Гийомды таққа отыруымен құттықтады.

    — Қазақстан Люксембургпен арадағы достыққа, өзара құрметке негізделген ұзақ мерзімді серіктестікті жоғары бағалайды. Сізбен осы нәтижелі ынтымақтастықты одан әрі нығайтып, халықтарымыздың игілігі жолында екіжақты ықпалдастықтың тың мүмкіндіктеріне жол ашатынымызға сенімдімін, — делінген жеделхатта.

    Сондай-ақ Президент Жоғары Мәртебелі Король Анридің Ұлы Герцог ретінде атқарғанжауапты мемлекеттік қызметін аяқтауына байланысты ілтипат білдіріп, тілектестігін жеткізді. 

    Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев 6-7 қазан күндері Әзербайжанға сапармен барады.

    Тегтер:
    Құттықтау Президент Ақорда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар