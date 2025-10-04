19:16, 04 Қазан 2025 | GMT +5
Президент Люксембургтің жаңа Ұлы Герцогы Гийомды таққа отыруымен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Люксембургтің жаңа Ұлы Герцогы Гийомға құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Люксембургтің жаңа Ұлы Герцогы Гийомды таққа отыруымен құттықтады.
— Қазақстан Люксембургпен арадағы достыққа, өзара құрметке негізделген ұзақ мерзімді серіктестікті жоғары бағалайды. Сізбен осы нәтижелі ынтымақтастықты одан әрі нығайтып, халықтарымыздың игілігі жолында екіжақты ықпалдастықтың тың мүмкіндіктеріне жол ашатынымызға сенімдімін, — делінген жеделхатта.
Сондай-ақ Президент Жоғары Мәртебелі Король Анридің Ұлы Герцог ретінде атқарғанжауапты мемлекеттік қызметін аяқтауына байланысты ілтипат білдіріп, тілектестігін жеткізді.
Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев 6-7 қазан күндері Әзербайжанға сапармен барады.