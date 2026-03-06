KZ
    17:02, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    Президент мемлекеттік қызметтегі сіңірген еңбегі үшін бір топ қыз-келіншекті марапаттады

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақордада елдің дамуына үлес қосқан қыз-келіншектерге мемлекеттік наградалар табысталды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі cіңірген еңбегі, елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына қосқан елеулі үлесі, сондай-ақ әскери және қызметтік борышын үлгілі атқарғаны үшін бір топ қыз-келіншек мемлекеттік наградалармен марапатталды. 

    I дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

    Ыдырысова Шакира Нұржұманқызы – «Ыдырысова Ш.» ШҚ басшысы, Жетісу облысы;

    IІІ дәрежелі «Барыс» орденімен

    Еспаева Дания Мәдиқызы – Парламент Мәжілісі Төрағасының орынбасары;

    Бауыржан Момышұлы атындағы ІI дәрежелі «Айбын» орденімен

    Өмірзақова Аягүл Оңталапқызы – Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аса маңызды істер бойынша аға жедел уәкілі

    Райымқұлова Әйгерім Маралқызы – Төтенше жағдайлар министрлігінің басқарма бастығы;

    «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы берілді

    Перепечина Ольга Валентиновна – Парламент Сенаты Төрағасының орынбасары

    Имашева Снежанна Валерьевна – Парламент Мәжілісінің депутаты

    Аманбай Ғазиза Абдықалыққызы – «І. Есенберлин атындағы № 25 гимназия» КММ директоры, Алматы қаласы

    Бабашева Мәнсия Нұрғалиқызы – «Timal Consulting Group» ЖШС директорының орынбасары, Атырау облысы

    Исаева Маржан Таупыққызы – Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі ансамблінің солисі

    Қанатқызы Риза – «Астана Балет» театры» ЖШС балетінің бірінші солисі, Астана қаласы

    Жұмағалиева Гүлсәнім Орынғалиқызы – Мемлекеттік күзет қызметінің Айрықша мақсаттағы күштері «Айбын» президенттік полкі Президенттік оркестрінің маманы

    Өмірзақова Гаухар Алтынбекқызы – «AlmaTime» тобының солисі, Алматы қаласы

    Смышляева Екатерина Васильевна – Парламент Мәжілісінің депутаты

    Өскембаева Жұлдыз Серікқызы – Ішкі істер министрлігі Алматы қаласы полиция департаменті ансамблінің солисі;

    «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» құрметті атағы берілді

    Белоусова Татьяна Геннадьевна – «№ 95 мектеп-лицей» КММ химия пәнінің мұғалімі, Алматы қаласы

    Смирнова Ирина Владимировна – Парламент Мәжілісінің депутаты;

    «Парасат» орденімен

    Абдуллина Карина Абрековна – әнші, Алматы қаласы

    Әлпейісова Қамал Әбілқасымқызы – жазушы, Астана қаласы

    Шумекова Кристина Русланқызы – Туризм және спорт министрлігінің «Спортты дамыту дирекциясы» РМҚК спортшысы

    Батыршева Рухия Махмұтқызы – «Абыл Тарақұлы атындағы балалар өнер мектебі» МКҚК мүғалімі, Ақтау қаласы

    Ысқақова Жеңіс Ермағанбетқызы – эстрада әншісі, Алматы қаласы

    Смағұлова Зәуреш Қадырбекқызы – «Астана медицина университеті» КеАҚ Респираторлық медицина ғылыми-зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері;

    «Ел бірлігі» орденімен

    Усанова Руфина Касымовна – «Тугантель» облыстық татар мәдени орталығының төрағасы, Алматы облысы;

    «Құрмет» орденімен

    Әлиайдар Гүлжан Әлиайдарқызы – «Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы» РМК бөлімше меңгерушісі

    Арғынбекова Айнұр Серікпайқызы – Парламент Сенатының депутаты

    Ахметжанова Зәйтуна Ғалиқызы – «Қазпошта» АҚ Ақтөбе облыстық филиалының Шалқар аудандық пошта байланысы торабы жеткізу қызметінің сұрыптаушысы, Ақтөбе облысы

    Қалиева Айсұлу Қажымұратқызы – Мемлекеттік күзет қызметінің бас инспекторы

    Васильева Надежда Владимировна – Батыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Казталов ауданының 2-ауруханасы» МКК директоры

    Дүзбаева Зоя Жұмағалиқызы – «Алтай ауданы «Горняк» мәдени-демалыс орталығы» КМҚК «Зыряночка» үлгілі би ансамблінің жетекшісі, Шығыс Қазақстан облысының Алтай қаласы

    Жүсіпбекова Гүлмира Қоқанқызы – Жоғарғы Соттың судьясы

    Зейнелова Мария Александровна – еңбек ардагері, Астана қаласы

    Казакова Светлана Михайловна – «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» РМК слесарі

    Кармен Зарина Мұхтарқызы – «Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры» РМҚК әртісі, Алматы қаласы

    Қасымова Салтанат Амангелдіқызы – Мемлекеттік күзет қызметі департамент бастығының орынбасары

    Левкович Жанна Юрьевна – «А. Текенов атындағы № 2 орта білім беретін мектеп» КММ қазақ тілі және әдебиеті пәндерінің мұғалімі, Павлодар облысының Тереңкөл ауданы

    Намазбаева Инара Әбдіғаппарқызы – «Қуаныш» ЖШС директоры, Түркістан қаласы

    Көшенова Шолпан Рудақызы – Бас прокуратура департамент бастығының орынбасары

    Смағұлова Райхан Темірбайқызы – «Ақерке» балабақшасы» КМҚК директоры, Ұлытау облысының Жаңаарқа ауданы

    Соловьёва Ирина Анатольевна – «Семей қаласындағы Ф.М. Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі» КМҚК директоры, Абай облысы

    Төребаева Гүлсімжан Орынбасарқызы – «Астана медицина университеті» КеАҚ бас маманы

    Тұяқова Сәлима Тоқтасынқызы – «Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы» РММ қызмет жетекшісі

    Чалова Лэйла Рашидовна – «Health and Science Center» жеке клиникасының бас дәрігері, Астана қаласы

    Шуақбаева Айсұлу Қошмаққызы – «Өзенмұнайгаз» АҚ № 4 мұнай және газ өндіру басқармасының машинисі, Маңғыстау облысы

    Шолтанова Зәрипа Есенбайқызы – «Халел Өзбекғалиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжі» МКҚК басшысы, Маңғыстау облысы;

    III дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

    Алтаева Гүлдариха Өтелбайқызы – «Алтай жер» ШҚ механикаландырылған тоқ меңгерушісі, Қостанай облысының Арқалық қаласы

    Бескемпірова Айбарша Жолдасқызы – «Үштөбе-Айдын» ЖШС құрылтайшысы, Жетісу облысының Қаратал ауданы

    Ісбасарова Қаншыкүл Тілеубайқызы – «№ 7 үйде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ әлеуметтік қызметкері, Шымкент қаласы

    Мұхамеджанова Зәуре Есләмқызы – «ЗИКСТО» ЖШС сылақшысы, Петропавл қаласы

    Сабырова Тамара Мағзомқызы – «Ембімұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру жөніндегі операторы, Атырау облысының Исатай ауданы;

    «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен

    Липатова Оксана Владимировна – Ішкі істер министрлігі Солтүстік Қазақстан облысы Полиция департаментінің аға тергеушісі

    Айтмырзаева Роза Сатыбалдықызы – Қорғаныс министрлігі 32363 әскери бөлімінің бөлімше командирі

    Сағадат Жаңылсын Дәуренқызы – Ішкі істер министрлігі Павлодар облысы Полиция департаментінің аға тергеушісі;

    «Ерен еңбегі үшін» медалімен

    Сузуки Канон – «Астана Балет» театры» ЖШС балет әртісі – бірінші балет солисі

    Исмағамбетова Қарлығаш Ермекқызы – «Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы» МКК қызмет басшысы, Көкшетау қаласы

    Аппазова Зарина Жеңісқызы – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Ұлттық әскери-патриоттық орталығы орталық әскери оркестрінің аға музыканты

    Жидебаева Сәуле Әуезқызы – еңбек ардагері, Қарағанды облысының Қарқаралы ауданы

    Қарамурзина Маржан Жолаубайқызы – Астана қаласы әкімдігінің «Дарынды қыз балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ мұғалімі

    Корчагина Наталья Викторовна – Президент Іс басқармасының «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының инженерлік орталығы» РМК инженері

    Нарбекова Бану Мұқатайқызы – Ғылым және жоғары білім министрлігінің «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ басқарма мүшесі – проректоры

    Төлеш Ботагөз Шоқанқызы – суретші, Астана қаласы

    Тұңғышбаева Айнұр Нұрланқызы – «Қазақстан» РТРК» АҚ «Qyzylorda TV» Қызылорда филиалының бас редакторы, Қызылорда қаласы

    Шилихина Татьяна Владимировна – «Батыс Қазақстан өңірлік электр желілік компаниясы» ЖШС Жәнібек АЭТ диспетчері, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданы

    Шолпанқұлова Мейранкүл Әубәкірқызы – «Боралдай Нан» ЖШС технологі, Алматы облысының Іле ауданы

    Шопатаева Ақерке Бекғалиқызы – «Қазавиақұтқару» АҚ Ми-8 үлгісіндегі әуе кемесінің екінші ұшқышы;

    «Шапағат» медалімен

    Сурина Мария Алексеевна – «Ораз Жандосов атындағы № 105 гимназия» КММ қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, Алматы қаласы

    Кадын Аида Витальевна – Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КеАҚ студенті.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысының әйелдер қауымын 8 наурыз мерекесімен құттықтағанын жазған едік.

