KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:50, 25 Қазан 2025 | GMT +5

    Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты

    АСТАНА. KAZINFORM - Ақорда» резиденциясының алдындағы алаңда Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне және Қазақстанның Егемендік туралы декларациясының қабылданғанына 35 жыл толуына орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті.

    Ту көтеру рәсімі
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Ақорданың аспасөз қызметі хабарлады.

    Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
    Фото: Ақорда

    Құрмет қарауылының бастығы Президентке рапорт берді. Содан кейін еліміздің Мемлекеттік туы көтеріліп, әнұраны орындалды.

    Мемлекеттік ту көтеру рәсімі барлық өңірде жалғасады. 

    Ту көтеру рәсімі
    Фото: Ақорда
    Ту көтеру рәсімі
    Фото: Ақорда
    Ту көтеру рәсімі
    Фото: Ақорда
    Ту көтеру рәсімі
    Фото: Ақорда
    Ту көтеру рәсімі
    Фото: Ақорда

    Осыған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Республика күнімен құттықтаған болатын.

     

    Тегтер:
    Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар