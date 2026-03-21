    13:36, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    Президент: Түркістанға ықыласым ерекше

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан облысының жұртшылығымен кездесуде сөз сөйледі. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Президент: Менің Түркістанға ықыласым ерекше
    Фото: Ақорда

    — Бүгін атажұртымыздың алтын бесігі — Түркістан шаһарына тағзым ету үшін арнайы келіп отырмын. Ризамын.

    Менің Түркістанға ықыласым ерекше екенін жақсы білесіздер. Мемлекет басшысы ретінде алғашқы сапарымды осы өлкеден бастадым. Түркістан — түбі бір түркі жұртының қасиетті шаңырағы.

    Бұл — халқымыздың болмыс-бітімі, қайсар рухы, теңдессіз мәдениеті және елдік дәстүрі көрініс тапқан киелі жер. Әйгілі Қожа Ахмет Ясауидің мол мұрасы — шежірелі шаһардың рухани қазынасы.

    Әзірет Сұлтан кесенесі — түркі әлемінің берекелі тұтастығының символы. Төл тарихымызда есімі алтын әріппен жазылған тұғырлы тұлғаларымыз осы жерде мәңгілік мекенін тапқан, — деді Мемлекет басшысы. 

    Айта кетелік Мемлекет басшысы Түркістан облысына жұмыс сапарымен барған еді

    Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан Ақорда
    Назым Бөлесова
