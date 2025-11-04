KZ
    Президент Qazaq Stroy компаниялар тобының құрылтайшысы Нұрлан Артықбаевты қабылдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Кездесу барысында құрылыс саласын дамытудың басты бағыттары, сондай-ақ жеке бизнестің инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға қатысу мәселесі талқыланды. Бұл туралы Ақорда мәлім етті. 

    Фото: Ақорда

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа компанияның негізі қаланған 10 жыл ішінде 55-тен астам жоба жүзеге асырылғаны жөнінде баяндалды. 

    Атап айтқанда, кәсіпорын 4,8 миллион шаршы метр тұрғын үй салған, соның ішінде 3,6 миллион шаршы метрі – әлеуметтік нысандар.

    Нұрлан Артықбаев Qazaq Stroy азаматтарды қолдауға және қала инфрақұрылымын дамытуға бағытталған әлеуметтік бастамаларды белсенді іске асырып жатқанын айтты.

    Компания жыл сайын көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға 100-ден астам пәтер береді.

    Айта кетейік, бұған дейін Президент Беларусь Премьер-министрі Александр Турчинді қабылдады.

