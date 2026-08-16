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    Президент «Qazaqstan Barysy – 2026» жеңімпазын құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жантілек Нұртілепұлын «Qazaqstan Barysy – 2026» турниріндегі айқын жеңісімен құттықтады. Бұл туралы Президенттің кеңесшісі – Баспасөз хатшысы Айбек Смадияров жазды.

    Президент «Qazaqstan Barysy – 2026» жеңімпазын құттықтады
    Фото: Kazinform

    — Президент бұл жетістік спортшының жеңіске деген ерік-жігері мен озық шеберлігінің айқын көрінісі екенін атап өтті. Сонымен қатар Мемлекет басшысы мұндай беделді бәсекелер халқымыздың бірегей дәстүрлерін жаңғыртып, өскелең ұрпақты ұлттық спорт түрлерімен айналысуға ынталандыратынына назар аударды, — делінген жазбада.

    Айтак кетейік, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік наградалар тізіміне «Шәмші Қалдаяқов» медалі мен «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі» құрметті атағын енгізу туралы шешім қабылдағанын жаздық.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Құттықтау Спорт Ақорда Қазақ күресі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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