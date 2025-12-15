KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:19, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президент ресми сапармен Жапонияға барады

    АСТАНА. KAZINFORM — 18-20 желтоқсанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Жапонияға барады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Сапар аясында Император Нарухитомен, Премьер-министр Санаэ Такаичимен, сондай-ақ Жапонияның іскерлік орта өкілдерімен кездесу жоспарланған.

    Бұдан бөлек, Қазақстан Президенті «Орталық Азия – Жапония» саммитіне қатысады.

    Айта кетейік, Жапония әлемдегі алғашқы автономды жолаушылар паромын іске қосты.

     

