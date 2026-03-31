Президент «Русская медная компания» негізін қалаушы Игорь Алтушкинді қабылдады
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы «Русская медная компания» негізін қалаушы Игорь Алтушкинді қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Кездесуде Қазақстанның тау-кен, металлургия салаларында бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа компанияның еліміздегі өндірістік қызметі, өңдеу қуатын арттыру және холдингтің өнеркәсіп нысандары орналасқан аймақтардағы әлеуметтік міндеттерді шешу жоспары жөнінде мәлімет берілді.
