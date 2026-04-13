Президенттің Іс басқармасы «Мөлдір бұлақ» акциясына қатысты
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Президенті Іс басқармасының қызметкерлері «Таза Қазақстан» жалпыұлттық жобасын жүзеге асыруды жалғастыра отырып, сенбілікке қатысты.
Іс-шараға орталық аппарат пен ведомствоға қарасты ұйымдардан 200-ден астам қызметкер қатысты.
«Мөлдір бұлақ» бастамасы аясында ұжым санитариялық тазалау жұмыстарын жүргізіп, Есіл-Нұра арнасы бойындағы аумақты тұрмыстық қоқыстан тазартты.
Барлығы 300-ден астам қап қоқыс жиналды.
Қоршаған ортаға қамқорлық жасау — ПІБ жүйесінің экологиялық коды. Болашақта экологиялық мәдениетті арттыру, табиғатты аялау, қоғамдық орындардың санитариялық жағдайын жақсарту, азаматтарымыздың серуендеуі мен демалысының жайлылығы мен қауіпсіздігін арттыруға бағытталған шаралар жүйелі түрде жүзеге асырылатын болады.
