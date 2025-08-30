KZ
    14:00, 30 Тамыз 2025

    Президент ШЫҰ саммитіне қатысу үшін Тяньцзинь қаласына барды

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу үшін Тяньцзинь қаласына барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент
    Фото: Ақорда

    Бүгін «Инбингуань» мемлекеттік резиденциясында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин келіссөз жүргізеді.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Мемлекеттер басшылары қазақ-қытай жан-жақты әрі мәңгі стратегиялық серіктестігін нығайту перспективасын талқылайды.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Конституция күнімен құттықтады.

    Сонымен қатар Қытайдың ең ірі басылымы China Daily Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Қазақстан мен Қытайдың берік әрі сенімді қарым-қатынасы – табысты ынтымақтастықтың кепілі» атты мақаласын жариялады. Kazinform осы материалдың бейресми аудармасын оқырмандар назарына ұсынады.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
