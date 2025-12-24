KZ
    Президент Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді

    АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы оқу сыныптарын, хореографиялық залды, коворкинг-орталықты, жасанды интеллектінің инновациялық жүйесі енгізілген жүзу бассейнін, кеме модельдеу шеберханасын, театр өнері студиясы мен спорт залды аралады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Фото: Ақорда

    Бұл орталық балалар мен жастардың талантын шыңдауға, көшбасшылық қабілетін, ғылыми ойлау жүйесі мен шығармашылық әлеуетін жетілдіруге мүмкіндік береді. 

    Фото: Ақорда

    Жоба балаларға заманауи білімді, технологияны, мәдениет пен спортты қолжетімді етуге бағытталған. 

    Қазір кешенде 100-ден астам жоғары білікті педагог жұмыс істейді. 

    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев орталықтың ұстаздарымен және оқушыларымен әңгімелесіп, балалар мен жастар шығармашылығын дамытудың маңызына тоқталды. Сонымен қатар ұжым жұмысына табыс тіледі.

    Фото: Ақорда

    Осыған дейін Президент мектеп құрылысы бойынша мемлекет-жекеменшік серіктестігін жетілдіруді тапсырған болатын.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym
    Фото: Акорда

     

     

    Қасым-Жомарт Тоқаев Астана Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
