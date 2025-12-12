Президент: Таяу Шығыстағы жағдай бойынша келісімге қол қойылуын құптаймыз
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы форумда сөйлеген сөзінде Қазақстанның Ибраһим келісімдеріне қосылу жөніндегі шешімі аталған аймақтағы ахуалды тұрақтандыруға үлес қосу ниетінен туындап отырғанын айтты.
Мемлекет басшысы өзге өңірлердегі қақтығысты реттеуге қатысты пікір білдірді.
– Таяу Шығыстағы жағдай бойынша келісімге қол қойылуын құптаймыз. Қазақстанның Ибраһим келісімдеріне қосылу жөніндегі шешімі аталған аймақтағы ахуалды тұрақтандыруға үлес қосу ниетінен туындап отыр. Әйтсе де Қазақстан ұзаққа созылған әскери-саяси дағдарысты түбегейлі реттеудің маңызды факторы ретінде егемен Палестина мемлекетін құру ұстанымын жақтайды. Әзербайжан мен Армения бейбітшілік туралы бірлескен декларацияға қол қойды. Біз мұны тарихи шешім деп санаймыз. Өйткені осы арқылы аталған аймақта және одан тысқары жерлерде сан қырлы ынтымақтастыққа кеңінен жол ашылады. Оңтүстік Кавказдағы тұрақтылыққа кепілдік беретін толық форматты бейбіт келісімшарт таяу арада жасалады деп үміттенеміз, - деді ол.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстан Украинадағы қақтығысты реттеу бойынша келіссөздің жандануына қолдау білдіретінін жазғанбыз.