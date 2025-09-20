Президент Телерадиокешенінің ұжымы Астанадағы Нұра-Есіл арнасының айналасын тазартты
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Қазақстан Президенті Телерадиокешенінің ұжымы қала аумағын көріктендіріп, қоқыстан тазалау үшін жалпықалалық сенбілікке белсенді атсалысты.
Редакторлар, журналистер, операторлар мен техникалық мамандар Ұлы Дала даңғылынан бастап, Нұра-Есіл арнасының жағалауындағы 2 гектар жерді тазалады. Тазалық жұмыстарына 150 адам қатысты. Қызметкерлер аймақты қоқыстан, шіріген жапырақтар мен бұталардан тазартып, қаланың тазалығына деген қамқорлықтың және экологиялық жауапкершіліктің үлгісін көрсетті.
Іс-шара «Таза Қазақстан. Астана – тазалық пен тәртіптің үлгісі» атты ауқымды экологиялық акция мен Бүкіләлемдік тазалық күні (World Cleanup Day) аясында өтті.
Бүгін ауқымды сенбілік астананың барлық аумағын қамтыды. Оған қала тұрғындары, еңбек ұжымдары, мемлекеттік органдардың, шағын және орта бизнес, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, мәдениет және спорт қайраткерлері, сондай-ақ коммуналдық қызмет пен өзге де ұйым, мекеме ұжымдары қатысты.
Іс-шара барысында көшелер, жаяу жүргіншілер жолдары, аулалар, қоғамдық кеңестіктер тазартылып, сауда орындары маңындағы қоқыс үйінділері жойылды.
Президент ТРК-ның ұжымы сенбіліктерге тұрақты қатысып келеді. Тамыз айында Астананың желілік бағын тәртіпке келтірсе, сәуірде Нұра-Есіл арнасының жағасын тазалады.