Президент терроризмге қарсы бөлімшелерді халықаралық жарыста үздік атануымен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM - Президент Дубайда өткен терроризмге қарсы бөлімшелер арасындағы UAE SWAT Challenge-2026 халықаралық жарысында үздік нәтижеге қол жеткізген қазақстандық командаларды құттықтады.
Бұл туралы өзінің Telegram парақшасында ҚР Президентінің кеңесшісі - Баспасөз хатшысы Айбек Смадияр жазды.
Kazakhstan C командасы беделді турнирдің абсолютті жеңімпазы атанса, Kazakhstan A командасы жалпы есепте екінші орынға ие болды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік күзет қызметі, Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінен жасақталған құраманың кәсіби, физикалық, жауынгерлік даярлығы және отаншыл рухы жоғары деңгейде екенін, сондай-ақ сарбаздардың жеңіске деген ерік-жігерін ерекше атап өтті.
Мемлекет басшысы 48 елден 109 команда қатысқан жарыста лайықты өнер көрсеткен арнайы жасақ жауынгерлеріне тиісті құрмет көрсетілетінін айтты.
Айта кетейік, осыған дейін қазақстандық арнайы жасақтың халықаралық турнирде топ жарғаны туралы жаздық.