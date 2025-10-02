KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:38, 02 Қазан 2025

    Президент Тоқаев Ли Кай Фумен жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастықты талқылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Sinovation Ventures және 01ai компанияларының бас директоры Ли Кай Фуды қабылдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Глава государства принял генерального директора Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу
    Фото: Ақорда

    Кездесу барысында жасанды интеллект, цифрлық трансформация, венчурлық инвестиция, стартаптар экожүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаһандық технологиялық серіктестерді тарту салаларындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды.

    — Қасым-Жомарт Тоқаев Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңес жұмысына және Digital Bridge 2025 форумы аясындағы іс-шараларға белсенді қатысқаны үшін Ли Кай Фуға алғыс айтты. Президентке қазақстандық тарап пен 01ai компаниясының AlemLLM тілдік моделін бірлесіп іске қосқаны, сондай-ақ жасанды интеллект экожүйесін дамыту мақсатындағы ынтымақтастықтың басқа да перспективті бағыттары жөнінде ақпарат берілді, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Sinovation Ventures компаниясының бас директоры, жасанды интеллект саласының танымал сарапшысы Ли Кай Фу 1 қазан күні Kazinform агенттігіне сұхбат берді. Әңгіме барысында ол жасанды интеллектіні мемлекеттік басқаруда пайдалану тәжірибесі, Қытай үлгісінің ерекшелігі және Қазақстан үшін ықтимал даму жолдары туралы айтып берді.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
