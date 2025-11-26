KZ
    Президент ҰҚШҰ кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барды

    БІШКЕК. KAZINFORM — Мемлекет басшысы ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті. 

    Фото: Ақорда

    — Қасым-Жомарт Тоқаевты Манас әуежайынан Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы — Қырғызстан Президенті Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды, — делінген хабарламада.

    Еске сала кетейік, 27 қарашада Бішкекте Қырғызстанның төрағалығымен Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің келесі сессиясы өтеді.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

     

