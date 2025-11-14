KZ
    16:05, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Президент ұлытаулық Ауыл шаруашылығы еңбеккерін «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапаттады

    ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM — Бүгін Астана қаласында Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің II форумы өтті, деп хабарлайды Ұлытау облыстық әкімдігінің баспасөз қызметі.

    Президент Ұлытау облысының Ауыл шаруашылығы еңбеккерін «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапаттады
    Фото: Ақорда

    Аталған іс-шараға Ұлытау облысынан 30-ға жуық фермер, диқан және ауыл шаруашылығы саласының өкілдері қатысты.

    Президент Ұлытау облысының Ауыл шаруашылығы еңбеккерін «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапаттады
    Фото: Ақорда

    — Осы айтулы жиында жерлесіміз Мұханбетжанов Асқар Әлиұлы «Ерен еңбегі үшін» медалімен наградталды. Асқар Әлиұлы — Жезқазған қаласында орналасқан «Аяс» шаруа қожалығының басшысы. Қожалықтың негізгі қызмет бағыты — мал шаруашылығы. Асқар Әлиұлы өңірде ұйымдастырылатын мәдени және қоғамдық-саяси іс-шараларға белсене атсалысып, жәрмеңкелерде халыққа сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін ұсынып келеді, — делінген ведомство таратқан ақпаратта.

    Президент Ұлытау облысының Ауыл шаруашылығы еңбеккерін «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапаттады
    Фото: Ақорда
    Президент Ұлытау облысының Ауыл шаруашылығы еңбеккерін «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапаттады
    Фото: Ақорда

    Әкімдік атап өткендей, көп жылдық тәжірибесі бар кәсіпкер ретінде ол ұжым арасында да, жергілікті тұрғындар арасында да зор құрмет пен беделге ие.

    Тегтер:
    Аймақ марапат Ауыл шаруашылығы Кәсіпкерлік, бизнес Фермер Ұлытау облысы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
