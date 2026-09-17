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    Президент Үндістан Премьер-министрін Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Үндістанның Премьер-министрі Нарендра Модидің туған күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті. 

    Президент Үндістан Премьер-министрін Қазақстанға мемлекеттік сапарға шақырды
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Нарендра Модидің тегеурінді әрі парасатты басшылығымен Үндістан экономикалық өсім, орнықты даму және ғылыми-техникалық әлеует тұрғысынан жаһандық көшбасшылардың бірі ретінде позициясын нығайтып келе жатқанын атап өтті.

    — Мемлекет басшысы Нью-Делиде өткен БРИКС саммиті барысында көрсетілген сый-құрмет пен қонақжайлық үшін Үндістан Үкіметінің жетекшісіне ризашылығын білдірді, — делінген Ақорданың хабарламасында.

    Сондай-ақ Нарендра Модимен екіжақты кездесу нәтижелі болғанына назар аударып, оны Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министрдің мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Үндістан халқына бақ-береке тіледі.

    Бұған дейін Үндістан Премьер-министрі өзінің X парақшасында Қасым-Жомарт Тоқаевпен нәтижелі пікір алмасқаны туралы жазғанын хабарлаған едік.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Құттықтау Үндістан Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Ақорда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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