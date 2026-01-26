KZ
    Президент Үндістанның Республика күніне байланысты құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM  — Мемлекет басшысы Премьер-министр Нарендра Модиға Үндістанның Республика күніне байланысты құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Қазақстан Президенті құттықтауында Премьер-министрдің дана басшылығының арқасында Үндістан сенімді түрде алға қарай қадам басып, экономиканы дамытуда және азаматтардың тұрмыс сапасын арттыруда айтарлықтай табысқа жеткенін атап өткен.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Нарендра Модидің мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Үндістан халқына бақ-береке тіледі.  

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
