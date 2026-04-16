Президент «Ялла» ансамблінің көркемдік жетекшісі Фаррух Закировті құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан мен Қазақстанның халық әртісі Фаррух Закировті 80 жасқа толуымен құттықтады.
– Тума талантыңыздың, сарқылмас күш-қуатыңыз бен ерекше еңбекқорлығыңыздың арқасында шығармашылығыңызға тәнті миллиондаған тыңдарманның ықыласына бөлендіңіз. Сіздің өнеріңіз жылдар бойы бірнеше буын ұрпақ пен халықтарды баурады. Қазақстанда қайталанбас дауысыңызды және тұтас дәуірдің мәдени феноменіне айналған әйгілі «Ялла» ансамблінің орындауындағы танымал әндерді жақсы көреді, – деп жазылған жеделхатта.
Қасым-Жомарт Тоқаев мәдениет пен музыка өнерін дамытуға, сондай-ақ халықтар арасындағы достықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін Фаррух Закировті ІІ дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады.
Айта кетейік, төрт мемлекеттің елшісі Президентке сенім грамоталарын тапсырды.