KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:10, 24 Қазан 2025 | GMT +5

    Президент: «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасы – еліміздің жарқын болашағын құру үшін аса маңызды тетік

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасының еліміздің жарқын болашағын құру үшін аса маңызды тетік екенін айтты. 

    Президент: «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасы – еліміздің жарқын болашағын құру үшін аса маңызды тетік
    Фото: Ақорда

    - Қазақстан қауіпсіз ел болуы керек. Сондықтан «Заң мен тәртіп» қоғамымыздың басты қағидаты саналатын болды. Осы жұмыстың аясында жемқорлыққа қарсы күресті жалғастырып, күшейтеміз, онсыз Әділетті Қазақстан туралы айтудың өзі қисынсыз, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Президенттің сөзінше, соңғы бес жылда қылмыс саны және көшедегі бұзақылық едәуір азайған, қылмыстық ахуал қатаң бақылауға алынды.

    - Тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғалары азаюда, еліміздің бұл мәселеге қатысты тәжірибесіне шетелдік сарапшылардың ықыласы күшейді. 

    Түптеп келгенде, «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасы – еліміздің жарқын болашағын құру үшін аса маңызды тетік, - деді Мемлекет басшысы.

    Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев «Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы өскелең ұрпақ үшін жасалған үлкен қадам екенін жеткізді.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Заң және тәртіп Республика күні Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар