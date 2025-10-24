Президент: «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасы – еліміздің жарқын болашағын құру үшін аса маңызды тетік
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасының еліміздің жарқын болашағын құру үшін аса маңызды тетік екенін айтты.
- Қазақстан қауіпсіз ел болуы керек. Сондықтан «Заң мен тәртіп» қоғамымыздың басты қағидаты саналатын болды. Осы жұмыстың аясында жемқорлыққа қарсы күресті жалғастырып, күшейтеміз, онсыз Әділетті Қазақстан туралы айтудың өзі қисынсыз, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президенттің сөзінше, соңғы бес жылда қылмыс саны және көшедегі бұзақылық едәуір азайған, қылмыстық ахуал қатаң бақылауға алынды.
- Тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғалары азаюда, еліміздің бұл мәселеге қатысты тәжірибесіне шетелдік сарапшылардың ықыласы күшейді.
Түптеп келгенде, «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасы – еліміздің жарқын болашағын құру үшін аса маңызды тетік, - деді Мемлекет басшысы.
Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев «Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы өскелең ұрпақ үшін жасалған үлкен қадам екенін жеткізді.