    15:48, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Президент Жапония Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Жапония Премьер-министрі Санаэ Такаичиге көңіл айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияның солтүстік өңірінде жауған қалың қар салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты Премьер-министр Санаэ Такаичиге көңіл айтты.

    – Осындай қиын сәтте қайғыларыңызға ортақтасып, Сізге және Жапония халқына көңіл айтамын. Қайтыс болған азаматтардың жақын-жуықтарына сабыр, зардап шеккен отандастарыңыздың тезірек сауығып кетуін тілеймін, – делінген жеделхатта.

     

    Назым Бөлесова
    Автор
