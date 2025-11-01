Президент Жарлығымен Ким Сонг Кёнг ІІ дәрежелі «Достық» орденімен марапатталды
АСТАНА.KAZINFORM - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен елдің жоғары білім беру саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Woosong білім беру қорының Қамқоршылар кеңесінің төрағасы Ким Сонг Кёнг ІІ дәрежелі «Достық» орденімен марапатталды.
Марапатты ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек табыстады.
Айта кетейік, кеше Президент Woosong білім беру қоры қамқоршылар кеңесінің төрағасы Ким Сонг Кёнгты қабылдады. Кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістанда Woosong университетінің әлемдік білім беру талаптарына сай келетін филиалын ашқаны үшін Ким Сонг Кёнгке ризашылығын білдірді.
Биыл Түркістан қаласында Корея Республикасының жетекші жоғары оқу орындарының бірі саналатын Woosong University Kazakhstan университеті ашылды. Бұл – тарихи оқиға әрі Қазақстан мен Корея Республикасы арасындағы білім және ғылым саласындағы стратегиялық ынтымақтастықты нығайту жолындағы маңызды қадам.
Жаңа университет тек білім ордасы ғана емес, сонымен бірге халықаралық ынтымақтастықтың, инновациялардың және жоғары білікті мамандарды даярлаудың орталығына айналмақ. Бұл мамандар еліміздің зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға елеулі үлес қосады.