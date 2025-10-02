KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    20:33, 02 Қазан 2025 | GMT +5

    Президентке отандық AI жобалар таныстырылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Mirai Tech мекемесі жасаған Deep-tech стартапында биомеханиканың портативті ЖИ зертханасы көрсетілді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президентке отандық AI жобалар таныстырылды
    Фото: Ақорда

    Ақылды сенсорлы табандар мен киілетін есептеуіш құралдар спортшылар мен емделушілерді оңалтуды жеделдетеді әрі жарақаттың алдын алуға көмектеседі.

    Президентке отандық AI жобалар таныстырылды
    Фото: Ақорда

    AltBridge жария нарықтағы инвестициялық портфельге мониторинг жасайды және әр бағыт бойынша есеп береді.

    Президентке отандық AI жобалар таныстырылды
    Фото: Ақорда

    Defect AI дәрігерлерге күнделікті қағазбастылықтан арылып, науқасқа көңіл бөлуге жәрдемдеседі. 

    Президентке отандық AI жобалар таныстырылды
    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын Қазақстан және Мажарстан президенттері Alem.AI жасанды интеллект орталығын аралағанын жаздық.

    Сонымен қатар екі тарап халықаралық деңгейде бірлесе жұмыс істеуге келісті.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жасанды интеллект Цифрлық Қазақстан Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
