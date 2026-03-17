    17:19, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Президенттен сыйақы алған оқушы әлемнің №1 университетіне түсті

    АСТАНА. KAZINFORM - «NURORDA» мектеп-лицейінің оқушысы Нұргүл Егенбергенова әлемдік білім беру рейтингінде көш бастап тұрған ең беделді оқу орны - Массачусетс технологиялық институтына (MIT, АҚШ) оқуға қабылданды.

    «NURORDA» мектеп-лицейі баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл - қазақстандық жас зияткерлердің халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін дәлелдейтін айтулы оқиға.

    MIT университетіне түсу - әлемдік деңгейдегі ең қиын сынақтардың бірі болып саналады. Мәселен, биылғы оқу жылында 29 мыңнан астам үміткердің ішінен тек 4-5%-ы ғана шақырту алған. Ал шетелдік студенттер үшін іріктеу бұдан да қатаң болып, қабылдану деңгейі небәрі 2%-ды құрады.

    Нұргүлдің ерекше академиялық жетістіктері мен интеллектуалдық әлеуетін тек MIT қана емес, сонымен қатар әлемнің топ-100 тізіміне кіретін тағы 5 жетекші университеті мойындап, шақырту жіберген. Олардың қатарында мына оқу орындары бар:

    University of British Columbia (UBC, Канада) - №38;

    Hong Kong University of Science and Technology (HKUST, Гонконг) - №44;

    École Polytechnique (Франция) - №46;

    Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST, Оңтүстік Корея) - №53;

    University of Warwick (Ұлыбритания) - №74.

    Айта кетейік, Нұргүл Егенбергенова бұған дейін де білім мен ғылым саласындағы ерен еңбегі үшін мемлекет деңгейінде жоғары бағаланған болатын. Ол Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жеке қабылдауында болып, Мемлекет басшысының қолынан арнайы сыйақы сертификатын иеленген.

    Айдар Оспаналиев
