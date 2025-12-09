Президенттің Ауғанстан жөніндегі арнайы өкілі Кабулға жұмыс сапарымен барды
АСТАНА. KAZINFORM – 5-14 желтоқсан аралығында Президенттің Ауғанстан жөніндегі Арнайы өкілі Еркін Тұқымов Кабулда жұмыс сапарымен болады. Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров хабарлады.
Оның айтуынша, сапар Астана мен Кабул арасындағы сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайтуға, бірлескен жобаларды дамыту мүмкіндіктерін талқылауға және алдағы жоғары деңгейдегі сапарларға дайындыққа бағытталған.
– Бағдарлама аясында Ауған үкіметінің өкілдерімен екіжақты өзара іс-қимыл, өңірлік тұрақтылық және көлік-логистикалық байланыстарды дамыту мәселелері бойынша келіссөздер өткізу жоспарланған. Сондай-ақ Балх және Қандағар провинцияларының басшылығымен өңірлік ынтымақтастықтың практикалық аспектілері қарастырылады, – деді Айбек Смадияров министрлікте өткен апталық брифингіде.
