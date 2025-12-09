KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    20:49, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президенттің Ауғанстан жөніндегі арнайы өкілі Кабулға жұмыс сапарымен барды

    АСТАНА. KAZINFORM – 5-14 желтоқсан аралығында Президенттің Ауғанстан жөніндегі Арнайы өкілі Еркін Тұқымов Кабулда жұмыс сапарымен болады. Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров хабарлады. 

    Еркін Тұқымов
    Фото: Kazinform

    Оның айтуынша, сапар Астана мен Кабул арасындағы сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайтуға, бірлескен жобаларды дамыту мүмкіндіктерін талқылауға және алдағы жоғары деңгейдегі сапарларға дайындыққа бағытталған.

    – Бағдарлама аясында Ауған үкіметінің өкілдерімен екіжақты өзара іс-қимыл, өңірлік тұрақтылық және көлік-логистикалық байланыстарды дамыту мәселелері бойынша келіссөздер өткізу жоспарланған. Сондай-ақ Балх және Қандағар провинцияларының басшылығымен өңірлік ынтымақтастықтың практикалық аспектілері қарастырылады, – деді Айбек Смадияров министрлікте өткен апталық брифингіде.

    Бұған дейін министрлік өкілі Тайланд пен Камбоджа шекарасындағы қарулы қақтығыстар курорттық аймақтардан алыс жерде болып жатқанын айтқан еді. 

    Сондай-ақ, Еуропаға виза режимін жеңілдету бойынша келіссөздің екінші раунды Астанада өтеді.

    ҚР СІМ Ауғанстан Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат
