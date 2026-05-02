Президенттің БАҚ саласындағы 2026 жылғы сыйлықтары мен гранттарына өтінім қабылдау басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Құрметті әріптестер! БАҚ саласы бойынша Мемлекет басшысының 2026 жылғы сыйлықтары мен гранттарын, сондай-ақ Алғысын алуға үміткерлерден ұсынымдар қабылдау басталды. Бұл туралы Президенттің кеңесшісі — Баспасөз хатшысы Айбек Смадияров мәлім етті.
— Құрметті әріптестер! БАҚ саласы бойынша Мемлекет басшысының 2026 жылғы сыйлықтары мен гранттарын, сондай-ақ Алғысын алуға үміткерлерден ұсынымдар қабылдау басталды. Жекелеген журналистер мен шығармашылық ұжымдарды бұқаралық ақпарат құралдары, қоғамдық ұйымдар, мемлекеттік органдар ұсына алады. Ерекше ескерерлік жайт, үміткерлерден 2025 жылғы 1 маусым мен 2026 жылғы 31 мамыр аралығында жарияланған немесе эфирге шыққан материалдар қабылданады. Құжаттарды 2026 жылғы 10 маусымға дейін өткізуге болады, — делінген хабарламада.
