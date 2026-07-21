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    Прокуратура Катонқарағайдағы 27,8 млн теңге жалақы берешегін анықтады

    АСТАНА. KAZINFORM —  ШҚО Катонқарағай ауданында прокурорлар 27 млн теңгеден астам жалақының төленуіне қол жеткізді.

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    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Катонқарағай ауданының прокуратурасы азаматтардың конституциялық құқықтарының сақталуын талдау шеңберінде «АлтайКомхозСервис» КМК қызметінде еңбек заңнамасының бұзылуын анықтады.

    Кәсіпорынның еңбекақы төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамауы салдарынан 49 қызметкердің алдында жалақы бойынша берешек қалыптасқаны белгілі болды.

    Қадағалау актісі бойынша қызметкерлердің заңды құқықтары қалпына келтіріліп, 27,8 млн теңгеден астам сомадағы жалақы қарызы толық көлемде өтелді.

    Айта кетелік ШҚО полицейлері биыл қарызы бар 50-ден астам борышкерді тапқан еді

    Жалақы Қазақстан және Таяу Шығыс Прокуратура Катонқарағай
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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