Пропорционалды сайлау жүйесі неге тиімді – депутат түсіндірді
АСТАНА. KAZINFORM – «Құрылтай» деп аталатын Парламентте 145 депутат қызмет етеді. Оның тиімділігі неде? Халықаралық тәжірибелер не дейді? ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Елнұр Бейсенбаев JJ Studio-да жауап берді.
– Конституциялық құрылымы, жер көлемі бізден әлдеқайда кішірек, Португалия, Болгария сияқты 10 миллионға жуық халқы бар мемлекеттерде 250 депутат қызмет етеді. Сол себепті менің ойымша, Қазақстандағы депутаттардың саны мобильді, бүгінгі Қазақстанның саясатына сай келетін сан деп есептеймін, – дейді спикер.
Студия қонағы депутаттық корпустағы қызметкерлер саны неге нақты 145 болып бекітілетінін түсіндірді.
– Тағы бір дүниені айту керек. Депутаттардың саны – 145. Тақ сан болғаны да тиімді. Өйткені 50 пайыз дауыс жиналған уақытта соңғы дауыс шешуші рөл ойнайды. Яғни шешім қабылдауға жеңілірек болады. Қазір 8 комитеттің 7-еуі жұмыс істеп жатыр. Мүмкін, кей комитеттерді қосу керек болар. Ал кейбіріне цифрландыру, аймақтық мәселелерді қосу арқылы кеңейтуге мүмкіндік бар, – дейді ол.
Халық қалаулысы жаңа жүйенің ашықтық пен әділеттілікті арттыратынына сенім білдіріп отыр.
– Мемлекет басшысы Қазақстанның жоғарғы заң шығарушы билігі пропорционалды жүйе негізінде, яғни тек партиялық тізім арқылы жасақталуы тиіс екенін атап өтті. Бұл тәсіл қазіргі таңда әлемдік трендке және дамыған Еуропа мемлекеттерінің парламенттік тәжірибесіне толықтай сай келеді. Аталған жүйе билікке бір адамның немесе бір сәттік эмоцияның әсерімен келуіне жол бермейді. Керісінше, партия сияқты қоғамдық институттардың рөлін күшейтеді. Мұндай институттардың ішінде тепе-теңдік пен тежемелік тетіктер жұмыс істейді, ал шешімдер жеке тұлға деңгейінде емес, ұжымдық түрде қабылданады. Осы тұрғыдан алғанда, партиялық ұйымдардың жоғарғы заң шығарушы органда жұмыс істеуі қисынды әрі негізді. Бұл өз кезегінде әділетсіз немесе заңсыз шешімдердің қабылдану қаупін төмендетіп, саяси жүйенің тұрақтылығы мен жауапкершілігін арттыруға мүмкіндік береді, – дейді депутат.
Айта кетейік, Президент жаңа Парламентке «Құрылтай» деген атау беруді ұсынды.