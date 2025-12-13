Психолог қарызға кірудің психологиялық себептерін түсіндірді
АСТАНА.KAZINFORM — Психолог Шапағат Есжан қарыздың жиі психологиялық импульстен басталатынын айтты.
— Адам бақыт гормоны жетпей тұрса, бір сәттік эмоция үшін артық шығынданып, қарызға кіріп кетеді. «Маған бұл шынымен керек пе?» деген сұрақты қою маңызды, - дейді маман.
Психологтің айтуынша, импульсивті сатып алу көбіне уақытша бақыт гормонын сезінуге деген ұмтылыстан туады. Дәл осы тұста маман қарыздан қашық жүруге көмектесетін қарапайым қағидаларды ұсынады:
Әр нәрсені сатып алудың алдында: «Маған бұл зат қажет пе, әлде көңіл күй үшін алып тұрмын ба?» деп сұрау.
Эмоцияны бақылау: уақытша бақыт сезімін затпен алмастыруға тырыспау.
Қарызды жасырмау: жақындарға ашық айту арқылы күйзелісті азайту.
Шығынды жоспарлау: шамадан тыс сарқылмайтын қаржылық тепе-теңдік табу. Несие тек қажеттілік болса ғана алу.
Қиялды іске айналдыру: идеяны табыс көзіне бағыттау.
Есжанның айтуынша, қарызы бар адамның назары үнемі міндеттемеге ауып, күнделікті өмір сапасы төмендейді.
Айта кетейік, бұған дейін қарызға батқан жастардың саны көбейіп бара жатқанын жазған едік.