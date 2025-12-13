KZ
    09:00, 13 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Психолог қарызға кірудің психологиялық себептерін түсіндірді

    АСТАНА.KAZINFORM — Психолог Шапағат Есжан қарыздың жиі психологиялық импульстен басталатынын айтты.

    Психолог қарызға кірудің психологиялық себептерін түсіндірді
    Фото: видеодан алынған скрин

    — Адам бақыт гормоны жетпей тұрса, бір сәттік эмоция үшін артық шығынданып, қарызға кіріп кетеді. «Маған бұл шынымен керек пе?» деген сұрақты қою маңызды, - дейді маман.

    Психологтің айтуынша, импульсивті сатып алу көбіне уақытша бақыт гормонын сезінуге деген ұмтылыстан туады. Дәл осы тұста маман қарыздан қашық жүруге көмектесетін қарапайым қағидаларды ұсынады:

    Әр нәрсені сатып алудың алдында: «Маған бұл зат қажет пе, әлде көңіл күй үшін алып тұрмын ба?» деп сұрау.

    Эмоцияны бақылау: уақытша бақыт сезімін затпен алмастыруға тырыспау.

    Қарызды жасырмау: жақындарға ашық айту арқылы күйзелісті азайту.

    Шығынды жоспарлау: шамадан тыс сарқылмайтын қаржылық тепе-теңдік табу. Несие тек қажеттілік болса ғана алу.

    Қиялды іске айналдыру: идеяны табыс көзіне бағыттау.

    Есжанның айтуынша, қарызы бар адамның назары үнемі міндеттемеге ауып, күнделікті өмір сапасы төмендейді.

    Айта кетейік, бұған дейін қарызға батқан жастардың саны көбейіп бара жатқанын жазған едік.

    Камила Мүлік
