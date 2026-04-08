    11:07, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Психологтердің мемлекеттік тізілімі жасалады

    АСТАНА. KAZINFORM — Азаматтарды түрлі айла-шарғымен жаңылыстыратын жалған психологтердің қызметі шектеледі. Бұл жөнінде Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында заң жобасын талқылау кезінде депутат Айна Мысырәлімова мәлімдеді.

    психолог
    Коллаж: Kazinform / Canva

    — Ашықтықты қамтамасыз ету және қоғам сенімін арттыру мақсатында барлық практик психологтарды мемлекеттік тізілімде міндетті түрде тіркеу ұсынылады. Бұл қызмет нарығын жүйелеуге және тиісті біліктілігі жоқ, азаматтарды түрлі айла-тәсілдер арқылы жаңылыстыратын жалған мамандардың қызметін шектеуге мүмкіндік береді, — деді депутат.

    Айта кетейік бұған дейін психологтерге қойылатын талаптар заңнамалық деңгейде бекітілетінін жазғанбыз.

    Алпамыс Файзолла
