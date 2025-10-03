Qarmet диспетчерлік орталығы: Кеншілердің қауіпсіздігін күзеткен цифрлық жүйе
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — Көмір өнеркәсібінде қауіпсіздік әрдайым басты құндылық саналады. Бүгінде кеншілердің тәжірибесі мен шеберлігін заманауи цифрлық технологиялар толықтырып отыр.
Қарағандыда іске қосылған Qarmet диспетчерлік-талдамалық орталығы — шахталардың барлық үдерісін нақты уақыт режимінде бақылайтын және қызметкерлердің жұмысын үйлестіретін бірыңғай жүйе.
Орталық көмір департаментінің нағыз «зиялкерлік негізіне» айналды. Мұнда қазақстандық IT-мамандар әзірлеген DMMS өндірісті басқарудың инновациялық жүйесі орнатылған. Ол мониторинг, талдау және байланысты біріктіріп, ықтимал қатерлерді алдын ала анықтап, төтенше жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді.
Тәулік бойы бақылау
Барлық шахталардан түсетін ақпарат бір орталыққа кідіріссіз жеткізіледі. Үлкен экрандардан диспетчерлер жабдықтардың жұмысын, газ деңгейін, желдету жүйесінің жағдайын, кеншілер мен техниканың орналасуын бақылайды. Қажет болған жағдайда жер астындағы мамандармен бейнебайланысқа шығып, дереу нұсқау беруге мүмкіндік бар.
Орталықтың негізгі мүмкіндіктері:
- Орталықтандырылған мониторинг — барлық шахталар бірыңғай жүйеге қосылған;
- Позициялау жүйесі — қызметкерлер мен техниканың қозғалысын жер бетінде де, жер астында да қадағалайды;
- Авариялық хабарлама — бригаданы немесе жекелеген маманды лезде ескертуге мүмкіндік береді;
- Бейнебайланыс — жер асты Wi-Fi мен қорғалған смартфондар арқылы жүздеген метр тереңдікте байланыс орнатуға болады;
- Қоршаған ортаны бақылау — газ деңгейін, оттегінің құрамын және желдету жүйесін тексеріп, қауіпті жағдайлардың алдын алады.
Артықшылықтары
Жүйенің басты тиімділігі — жылдам әрекет ету мүмкіндігі. Бұрын қауіп туралы ақпарат кешігіп жетсе, қазір ең аз ауытқудың өзі бірден тіркеліп, сигнал орталыққа түседі. Бұл мәселені жұмысшыларға қауіп төндірмей тұрып шешуге жағдай жасайды.
Сонымен қатар цифрлық бақылау өндірістің тиімділігін арттырады. Позициялау жүйесі қызметкерлердің қай жерде, қанша уақыт жұмыс істегенін және техниканың қалай пайдаланылып жатқанын көрсетеді. Бұл — ресурстарды дұрыс бөлуге, артық шығынды азайтуға және жұмыс барысын ашық жүргізуге мүмкіндік береді.
Кеншілер үшін мұндай жүйе — сенімді қорған. Олар өз еңбегінің заманауи технологиялармен қорғалғанын біледі. Ал кәсіпорын үшін — апаттылықтың төмендеуі, тоқтап қалудың азаюы және өнімділіктің өсуі.
Даму келешегі
2025 жылдың соңына дейін Qarmet көмір департаментінің барлық сегіз шахтасы позициялау жүйесімен қамтылады. Болашақта функционалды кеңейтіп, жаңа талдау және болжау модульдерін қосу, үлкен деректер арқылы тәуекелдерді алдын ала болжау көзделген.
Qarmet диспетчерлік-талдамалық орталығы Қазақстандағы көмір саласын цифрландырудың маңызды кезеңіне айналды. Бұл — жай ғана диспетчерлік емес, қауіпсіздік, талдау және басқаруды біріктірген жоғары технологиялық кешен.
Кеншілер үшін бұл — әріптестерінің тәжірибесімен қатар, әрбір үдерісті тәулік бойы қадағалап, еңбектерін анағұрлым қауіпсіз әрі сенімді ететін цифрлық қалқан тұрғанын білдіреді.