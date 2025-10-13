Бір айда 447 метр: Qarmet кеншілері бірлікпен рекордқа қол жеткізуге болатынын дәлелдеді
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Qarmet компаниясының «Шахтинская» шахтасында кеншілер тағы бір тарихи жетістікке қол жеткізді. Бір айдың ішінде үңгушілер бригадасы жүздеген метр көмір қабатын жарып өтіп, өздерінің алдыңғы көрсеткішін бірнеше есе жаңартты. Бұл жетістік – кәсібилік пен ұйымшыл еңбектің айқын көрінісі.
Компанияның мәліметінше, Сергей Терехов басқаратын үңгушілер тобы бір айда 447 метр көмір қабатын қазып шыққан. Бұл – шахтадағы орташа көрсеткіштен үш есеге жуық артық нәтиже. Әдетте мұндай көлем айына 120–150 метр шамасында болады. Тереховтың айтуынша, мұндай жоғары көрсеткішке жауапкершілік пен бірлескен еңбек арқасында қол жеткізілген.
– Біздің ұжымымыз өте тату. Барлығын алдын ала жоспарлап, дайындық жұмыстарын сапалы атқардық: су мен сығылған ауа жеткіздік, металл мен балкаларды алдын ала дайындап қойдық. Әр ауысымда өз бағытына жауапты звеношы болды. Осындай үйлесімді жұмыс нәтижесінде мақсатқа жеттік, – дейді 30 жылдық еңбек өтілі бар тәжірибелі бригадир Сергей Терехов.
Бригаданың басты міндеті қысқа мерзім ішінде 28-Д1,2 лавасына арналған жаңа желдеткіш штректі дайындау еді. Алайда жұмыс аймағы техникалық тұрғыдан күрделі болып шыққан: су кіргендіктен төбе мен табан бөлігі босап, қауіпсіздік деңгейі төмендеген. Осыған байланысты шахта басшылығы ең қиын учаскені айналып өтіп, жұмысты басқа бағыттан жүргізу туралы шешім қабылдаған. Нәтижесінде лаваның ұзындығы 40 метрге қысқарды, бұл өз кезегінде өндіріс қауіпсіздігін арттырып, тұрақты жұмыс жүргізуге мүмкіндік берді.
Бүгінде «Шахтинская» шахтасында екі негізгі лава – №12 және №28 жұмыс істеп тұр. Әрқайсысының ұзындығы шамамен 270 метр, ал қорлары тиісінше 400 және 500 мың тонна көмірге бағаланған. Сонымен қатар №16 және №26 жаңа лаваларын дайындау жұмыстары басталған. Көмір қабатына тікелей кіру учаскесінің түрі жұмыс қарқынына айтарлықтай әсер етеді: көмір қабаты бойымен қазу жеңілдеу болса, қатпарлы жыныстарда ауыр техника мен қосымша қауіпсіздік шаралары қажет.
– Тереховтың бригадасы аралас учаскеде жұмыс істеді, түрлі бекіту әдістерін қолданды. Ұжымды 56 адамға дейін толықтырдық. Ерекше еңбек нәтижесі үшін барлығына сыйақы беріледі, – дейді «Шахтинская» шахтасының директоры Денис Дымов.
Оның айтуынша, соңғы жылдары Qarmet шахталарында заманауи байланыс жүйелері мен цифрлық технологиялар белсенді енгізіліп жатыр. Метан концентрациясын, температураны және өзге де параметрлерді нақты уақыт режимінде бақылайтын датчиктер орнатылған. Бұл қауіпсіздікті күшейтіп қана қоймай, еңбек өнімділігін де арттырады.
Үңгушілер бригадалары компанияның жалпы көмір өндіру көлеміне елеулі үлес қосып отыр. Әрбір метр – бұл тек қара күштің ғана емес, сонымен қатар тәжірибе, тәртіп пен өзара түсіністіктің жемісі.
«Шахтинская» шахтасындағы жаңа рекорд Qarmet ұжымының әлеуетін айқын көрсетті. Күрделі геологиялық жағдай мен жоғары қауіпсіздік талаптарына қарамастан, кәсіби және ұйымшыл еңбек арқылы ерекше нәтижелерге қол жеткізуге болатынын дәлелдеді.
Айта кетсек, бұған дейін Qarmet компаниясы ыстық мырыштау және полимерлі жабындар кешенінің құрылысын бастаған болатын.