Qarmet темір-қалдықтарды қайта өңдеудің жаңа алаңын іске қосты
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Qarmet құрылымында металлургиялық комбинатқа жақын орналасқан заманауи темір-қалдықтарды қайта өңдеу алаңы жұмысын бастады. Жаңа нысан тәулігіне 300 тоннаға дейін шикізатты өңдеуге мүмкіндік беріп, негізгі операцияларды толық автоматтандырады.
Нысанды іске қосу ішкі өндірістік процестерді оңтайландырудағы маңызды қадамға айналды. Жоғары өнімді жабдықтың арқасында жұмыс тиімділігі едәуір артты, ал логистика жеңілдеп, кәсіпорын мен жеткізушілер үшін ыңғайлы бола түсті.
Алаң жеке тұлғалардан және «Qarmet» АҚ-пен тікелей келісімшарт жасаған ұйымдардан темір-қалдықтарды қабылдайды. Күн сайын әрқайсысы 20 тоннаға дейін жететін 15–20 көлік келеді. Дәл есеп жүргізу үшін автомобиль таразылары орнатылған, ал барлық операция автоматтандырылған. Оператор жүк салмағын сыртқы камералар арқылы тіркеп, көлікті түсіру аймағына бағыттайды.
Қоймада мобильді қайта тиегіштер мен 1 000 тонна қуаттылықтағы гидравликалық пресс қолданылады, ол тығыз және тасымалдауға ыңғайлы брикеттер жасайды. Qarmet компаниясы жақын арада екінші ұқсас пресс орнатуды жоспарлап отыр, бұл қайта өңдеу көлемін одан әрі арттырады.
Темір-қалдықтарды қабылдау және қайта өңдеу учаскесінің басшысы Мәди Ерболаттың айтуынша, барлық процесс қазіргі заманғы қауіпсіздік талаптары мен өндірістік тәртіпке сай ұйымдастырылған.
– Қалдық пресс камерасына түседі, содан кейін қысымдау процесі басталады. Дайын брикет қоймаға орналастырылады, кейін теміржол арқылы конвертер цехына жеткізіледі. Барлық кезеңдер бейнебақылауда, технологиялық регламент сақталады. Аумақ тәулік бойы күзетпен қорғалған, — деді ол.
Бұрын темір-қалдықтар тікелей копров цехына жеткізіліп, жүк көліктерінің кептелісіне әкелетін. Қала шетіндегі республикалық трассаға жақын жаңа алаң бұл мәселелерді шешіп, логистиканы оңтайландырды.
Заманауи объектіні іске қосу Qarmet компаниясының инфрақұрылымды жаңғырту және өндіріс тиімділігін арттыру жұмысының бір бөлігі болып отыр. Жаңа алаң комбинаттың шикізаттық тұрақтылығын күшейтіп, қайта өңдеу қуаттарын дамытуға мүмкіндік береді.
Темір-қалдықтарды қабылдау бойынша байланыс нөмірлері:
Тел.: +7 (7213) 96 53 51 (Гулназ)
E-mail: gulnaz.abdikairova@qarmet.kz