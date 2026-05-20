Qarmet жаңа сортопрокат кешені құрылысының белсенді кезеңіне кірісті
ТЕМІРТАУ. KAZINFORM — Теміртаудағы металлургиялық комбинат өндірістік қуаттарды ауқымды жаңғырту жұмыстарын жалғастырып жатыр. Qarmet компаниясының ең ірі инвестициялық жобаларының бірі жаңа кезеңге өтті: болашақ сортопрокат кешенінің құрылыс алаңында алғашқы металл тіреу орнатылды. Бұл қадам құрылыс жұмыстарының белсенді кезеңінің және жаңа өндірістік нысанның нақты қалыптасу үдерісінің басталғанын білдіреді.
Болашақ сортопрокат цехы кәсіпорынды ұзақ мерзімді жаңғырту бағдарламасының бір бөлігіне айналады. Бағдарлама технологиялық жаңаруға, өндірістік мүмкіндіктерді кеңейтуге және қосылған құны жоғары өнім шығаруға бағытталған. Құрылыс жүріп жатқан алаңда жаңа кешеннің қаңқасы біртіндеп қалыптаса бастады. Алдағы уақытта бұл жоба компанияның металл өнімдері нарығындағы позициясын ішкі және сыртқы нарықтарда күшейтуі тиіс.
Жоба аясында жылына қосымша 540 мың тоннадан астам өнім өндіретін заманауи өндірісті іске қосу көзделген. Жаңа кешенде құрылыс саласында сұранысқа ие А600 және А1000 маркалы беріктігі жоғары арматура, сондай-ақ металл өнімдерінің жаңа түрлері — бұрыштық профильдер мен швеллерлер шығару жоспарланып отыр. Өнім түрлерінің кеңеюі компанияға құрылысқа арналған металл прокаты сегментіндегі үлесін арттырып, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін күшейтуге мүмкіндік береді.
Qarmet компаниясында жобаны жүзеге асыру металлургиялық өндірістің тиімділігін арттыруға және заманауи қайта өңдеу бағыттарын дамытуға негізделген стратегиялық курсқа толық сәйкес келетінін атап өтті. Жаңа сортопрокат кешені Теміртаудағы комбинатты технологиялық жаңғыртудың негізгі элементтерінің біріне айналуы тиіс.
Қазіргі таңда компания бір мезетте бірнеше ірі инфрақұрылымдық және өндірістік жобаларды қатар жүзеге асырып жатыр. Сортопрокат кешенінің құрылысынан бөлек, кәсіпорында № 8–9 жаңа кокстық батареяларды салу, ыстық мырыштау және полимерлік жабындар желісін іске қосу, сондай-ақ заманауи құю-прокаттау кешенін тұрғызу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Ауқымды жаңғырту өндіріс көлемін ұлғайтуға ғана емес, шығарылатын өнім құрылымын өзгертуге де бағытталған. Компания технологиялық тұрғыдан анағұрлым жетілдірілген әрі сұранысқа ие металл прокаты түрлеріне басымдық беріп отыр. Бұл өсіп келе жатқан бәсекелестік пен нарық талаптарының өзгеруі жағдайында кәсіпорынның тұрақтылығын арттыруы тиіс.
Теміртау үшін мұндай жобаларды жүзеге асыру стратегиялық маңызға да ие. Өндірістік қуаттарды жаңарту өңірдің өнеркәсіптік әлеуетін дамытуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және металлургия саласына қосымша инвестициялар тартуға ықпал етеді. Сонымен қатар жаңғырту заманауи технологиялық шешімдерді енгізуге және өндірістік қауіпсіздікті арттыруға мүмкіндік береді.
Алдағы жылдары дәл осындай жобалар комбинаттың одан әрі дамуының және қазақстандық металлургияның халықаралық нарықтағы позициясын нығайтудың негізі болмақ.