Qarmet және ҚазТрансОйл өнеркәсіптік кооперацияны дамытып жатыр
ТЕМIРТАУ. KAZINFORM — Qarmet компаниясы, «ҚазТрансОйл» АҚ және магистральдық мұнай құбырларының ұлттық операторының еншілес кәсіпорны — «Магистральдық Суағызғы» ЖШС металл сынықтарын тікелей жеткізу туралы келісімдерге қол қойды. Жаңа келісімдер еліміздегі ірі кәсіпорындар арасындағы өнеркәсіптік кооперацияны дамыту жолындағы маңызды қадам болып есептеледі. Олар қазақстандық металлургия саласын стратегиялық маңызы бар шикізатпен қамтамасыз етуге, оны ел ішінде қайта өңдеу көлемін арттыруға және отандық өндірісті қолдауға бағытталған.
Қол жеткізілген уағдаластықтар компаниялар, мемлекеттік органдар және салалық қауымдастықтардың бірлескен жұмысының нәтижесі болды. Соңғы айларда тараптар қазақстандық кәсіпорындарды металл сынықтарымен тікелей әрі тиімді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ашық жүйе қалыптастыру тетігін әзірледі. Ерекше назар стратегиялық маңызы бар шикізатты ең алдымен ел ішінде пайдалануға жағдай жасауға аударылды. Бұл қайта өңдеу өнеркәсібінің дамуына, сондай-ақ ұлттық экономикада қосылған құнды арттыруға ықпал етеді.
Жобаны жүзеге асыру үшін «ҚазТрансОйл» компаниялар тобы ауқымды дайындық жұмыстарын жүргізді. Атап айтқанда, қара және түсті металдардың сынықтары мен қалдықтарын көтерме сауда арқылы өткізуге қажетті барлық рұқсат құжаттары алынды. Сонымен қатар компаниялардың құрылтай құжаттарына тиісті өзгерістер енгізіліп, металл сынықтарын өткізу тәртібін реттейтін ішкі рәсімдер әзірленіп, бекітілді. Жүргізілген жұмыстар делдалдардың қатысуынсыз тікелей жеткізілімдерді бастау үшін қажетті құқықтық және ұйымдастырушылық негіз қалыптастырды.
Қол қойылған құжаттарға сәйкес, «ҚазТрансОйл» АҚ мен Qarmet АҚ арасындағы келісім бір жыл мерзімге жасалды. Ал «Магистральдық Суағызғы» ЖШС мен Qarmet компаниясы арасындағы келісім бес жылға есептелген. Бұл тараптардың ұзақ мерзімді ынтымақтастыққа және тұрақты серіктестік орнатуға мүдделі екенін көрсетеді. Келісімнің ұзақ мерзімді болуы шикізат жеткізу көлемдерін алдын ала жоспарлауға және өндірістік үдерістердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Сонымен бірге компаниялар арасындағы ынтымақтастық тек металл сынықтарын жеткізумен шектелмейді. Серіктестікті дамытудың келесі кезеңі бұрын пайдаланылған құбыр өнімдерін жеткізуді қарастыратын жеке келісімге қол қою болмақ. Бұл бағыт екінші реттік ресурстардың өнеркәсіптік айналымға тартылатын түрлерін кеңейтуге және оларды тиімді пайдалануды арттыруға мүмкіндік береді.
Сарапшылардың пікірінше, металл сынықтарын тікелей әрі мақсатты түрде өткізу жүйесіне көшу жекелеген кәсіпорындар үшін де, Қазақстанның бүкіл металлургия саласы үшін де маңызды мәнге ие. Qarmet компаниясы үшін жаңа келісімдер өндірістік қуаттарды тұрақты пайдалану үшін қажетті қосымша шикізат көлемін алуға мүмкіндік береді. Бұл металл өнімдерін шығару көлемін арттыруға, өндірістік үдерістердің тиімділігін көтеруге және ел ішінде қайталама материалдық ресурстарды қайта өңдеуді кеңейтуге жағдай жасайды.
Жобаның экологиялық әсері де ерекше маңызға ие. Металл сынықтарын шикізат ретінде пайдалану табиғи ресурстарды тұтынуды айтарлықтай азайтуға, болат өндіруге жұмсалатын энергия шығындарын төмендетуге және өнеркәсіптік шығарындылар көлемін қысқартуға мүмкіндік береді.
Жасалған келісімдер жалпы отандық өнеркәсіптің дамуына да оң әсер етеді. Ірі ұлттық компаниялар арасындағы кооперациялық байланыстардың нығаюы тұрақты өндірістік тізбектерді қалыптастыруға, шикізатты қайта өңдеуді жергілікті деңгейде арттыруға және экономиканың аралас салаларын дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашуға ықпал етеді.
Qarmet, «ҚазТрансОйл» АҚ және «Магистральдық Суағызғы» ЖШС арасындағы ынтымақтастық қазақстандық ірі кәсіпорындардың тиімді өзара іс-қимылының тағы бір нақты мысалы болып отыр.